Появился еще один претендент на кресло мэра Барнаула

Алтайский крайком партии «Коммунисты России» собирается выдвинуть своего кандидата на должность мэра Барнаула. На вакантное место претендует первый секретарь барнаульского горкома партии Александр Андрющенко.

Вместе со своим кандидатом партия разработала программу по развитию краевой столицы «Город Социального Равенства». Ее основные моменты — обеспечение подлинного народовластия, возвращение в муниципальную собственность важнейших объектов в городе, формирование и расширение муниципального сектора реальной экономики. А также радикальные меры по улучшению качества жизни беднейших и малообеспеченных слоёв населения, профилактическая медицина и ускоренное развитие детских дошкольных учреждений.

Сергей Матасов,

первый секретарь Алтайского крайкома партии Коммунисты России:

Мы считаем, что в столице нашего края главой города должен стать настоящий хозяйственник, человек, вкладывающий все силы в развитие города, улучшая жизнь простых людей, а не набивать карманы, грабя население тарифами ЖКХ, закрытием больничных пунктов, экономии на многодетных семьях. Опыт, мудрость и честность нашего кандидата послужит верной опорой трудящимся и наведет порядок во всех эшелонах власти, создаст социальные лифты, где у каждого молодого человека есть будущее.

Справка

«Коммунисты России».

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Андрющенко Александр Викторович родился в АнгарскеИркутская область) в 1969 году. Окончил Северо-Кавказскую академию государственной службыг. Ростов-на-Дону).

Более пяти лет работал на различных должностях в АО «Алтайэнерго» и АО «Кубаньэнерго», три года занимал должности государственных служащих, преподавал в вузах Алтайского края.

В настоящее время работает юрисконсультом и является первым секретарем Барнаульского городского комитета партии «Коммунисты России».