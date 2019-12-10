Появился еще один претендент на кресло мэра Барнаула

Вместе со своим кандидатом партия разработала программу по развитию краевой столицы «Город Социального Равенства». Ее основные моменты — обеспечение подлинного народовластия, возвращение в муниципальную собственность важнейших объектов в городе, формирование и расширение муниципального сектора реальной экономики. А также радикальные меры по улучшению качества жизни беднейших и малообеспеченных слоёв населения, профилактическая медицина и ускоренное развитие детских дошкольных учреждений.
Сергей Матасов,
первый секретарь Алтайского крайкома партии Коммунисты России:
Мы считаем, что в столице нашего края главой города должен стать настоящий хозяйственник, человек, вкладывающий все силы в развитие города, улучшая жизнь простых людей, а не набивать карманы, грабя население тарифами ЖКХ, закрытием больничных пунктов, экономии на многодетных семьях. Опыт, мудрость и честность нашего кандидата послужит верной опорой трудящимся и наведет порядок во всех эшелонах власти, создаст социальные лифты, где у каждого молодого человека есть будущее.
Справка
Более пяти лет работал на различных должностях в АО «Алтайэнерго» и АО «Кубаньэнерго», три года занимал должности государственных служащих, преподавал в вузах Алтайского края.
В настоящее время работает юрисконсультом и является первым секретарем Барнаульского городского комитета партии «Коммунисты России».