Познер поделился своим прогнозом последствий «двоевластия» в США для России

Телеведущий отметил, что не стоит ожидать положительных изменений во взаимоотношениях стран при любом исходе — независимо от того, победит Дональд Трамп или Джозеф Байден.
«Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что „что в лоб, что по лбу“. Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок», — подчеркнул Владимир Познер.
Российский журналист полагает, что избрание действующего президента США на второй срок позволит ему действовать более свободно, смело и независимо.
«В этом смысле, возможно, будут какие-то шаги предприняты Трампом, которые могли бы России «понравиться», — допустил журналист.
Факт
Телеведущий и журналист Владимир Познер является гражданином России, Франции и Соединенных Штатов.
Всеобщие выборы в США прошли во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Кандидаты на пост главы государства — действующий президент Дональд Трамп от Республиканской партии и Джозеф Байден от Демократической партии. Пока ни один из них не набирает необходимые 270 голосов выборщиков.