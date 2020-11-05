Познер поделился своим прогнозом последствий «двоевластия» в США для России

Телеведущий отметил, что не стоит ожидать положительных изменений во взаимоотношениях стран при любом исходе — независимо от того, победит Дональд Трамп или Джозеф Байден.

«Российское руководство довольно давно пришло к выводу, что „что в лоб, что по лбу“. Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок», — подчеркнул Владимир Познер.