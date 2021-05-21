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Политика

Познер назвал Ельцина «розовощеким русским красавцем» и сравнил с Путиным

Журналист Владимир Познер на своем сайте «Познер Online» рассказал, как побеседовал с «русским красавцем» Борисом Ельциным.

Владимир Познер
Владимир Познер
pozneronline.ru

Встреча состоялась в конце 1980-х годов, когда Ельцин работал в Госстрое СССР и, соответственно, еще не был первым президентом России.

«Мне предложили взять интервью у Ельцина. Я с удовольствием. Я пришел. Это было на Новом Арбате. Ко мне вышел навстречу Ельцин — он выглядел потрясающе. Серебристые волосы, розовые щеки, такие пронзительные голубые глаза, костюм как будто вшит прямо. Ну, замечательно. Хорошее рукопожатие. Такой русский красавец», — написал Познер.

Беседовали полчаса. Познер отметил, что Борис Николаевич «прекрасно отвечал на вопросы».

Через несколько дней позвонил Ельцин и сказал, что интервью запретили и украли, потому что он в нем «слишком хороший был».

Борис Ельцин беседует с народом
Борис Ельцин беседует с народом
Дмитрий Донской/МАММ/МДФ/russfoto

«Он говорит: вам ничего не будет? Я говорю: а что? Он говорит, ну имейте в виду, если что-то, вы мне звоните, я помогу <…> Вы понимаете, он предложил мне свою защиту. Эти люди таким не отличаются. Понятие благодарности не входит в их обычное состояние, а он вот так вот себя повел», — отметил Познер.

Он также подчеркнул, что недруги Ельцина «его поили, его спаивали».

Сравнивая былое с сегодняшним днем, Познер отметил, что ранее СМИ рассказывали про Ельцина — писали открыто, а сегодня про Путина вообще не пишут.

«А что касается Владимира Владимировича — тут уже вопрос другой. О нем вообще не пишут. Какое у него здоровье, что у него? Ну, мы видим его, там по пояс голый, так сказать, на коне, там с мышцами. Это да. Но так — нет. Но это другая эпоха. Она изменилась. Она изменилась, причем так существенно», — полагает телеведущий.

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