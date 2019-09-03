Познер объяснил, почему в России нет демократии

Один из телезрителей спросил журналиста, почему жители европейских государств намного свободнее, чем россияне, пишет Lenta.Ru. И уточнил, что «люди там гораздо свободнее внутри себя и во внешней жизни», несмотря на то, что история этих стран помнит страшные примеры террора.
«Мы по сравнению с ними зажаты и все время ищем твердый „кулак“ над собой», — заявил читатель, приведя в пример жителей Германии, Франции, Польши и Украины.
Познер заявил, что между историей России и зарубежных стран не так много параллелей, однако отличия колоссальны.
Он пояснил — Великая Хартия вольностей была принята в 1215 году, в то время как в нашей стране царская власть никогда никак не ограничивалась.
«О защите прав рядовых граждан и говорить нечего», — заключил он.
По мнению ведущего, в России никогда не было демократии, пишет mail.ru. Также он добавил, что важным фактором стало влияние Русской православной церкви, которую он назвал «куда более темной», чем церкви католическая и протестантская.
«Люди в Европе свободнее потому, что их труд оплачивается нормально, а не жалкими подачками только на еду, но это получилось не просто так, а потому что они столетиями боролись за свои права. А мы того гляди сейчас и 8-часовой рабочий день молчаливо профукаем», «Познер, конечно, имеет право на свою точку зрения, и во многом прав. Особенно то что наша православная церковь темна и дремуча с ролексами вместо креста», — пишут комментаторы.