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Политика

Познер покинул Грузию после акций протеста против него

Российский журналист Владимир Познер улетел из Тбилиси после протестов, которые начались после его приезда, сообщил Первый канал Грузинского телевидения.

Владимир Познер
Владимир Познер
pozneronline.ru

Активисты были недовольны словами российского журналиста о территориальной целостности Грузии и устроили митинги.

Протестующие пришли к отелю, где поселился Познер, и забросали здание яйцами. После этого произошли столкновения протестующих с полицией. <По другим сообщениям, полицейские не вмешивались в конфликт>

Позже Познер перебрался в другую гостиницу, но активисты пришли и туда, пишет bfm.ru.

Сам журналист пояснил, что приехал в Грузию не говорить о политике Абхазии и Грузии, а отметить свой 87-й день рождения.

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