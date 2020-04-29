Познер призвал ограничить свободу слова в России из-за пандемии

Телеведущий Владимир Познер предложил ограничить свободу слова для COVID-19-диссидентов и тех, кто критикует меры, предпринимаемые властями для борьбы с новым заболеванием.

Многие не понимают — как Познер, всегда отстаивающий либеральные ценности, вдруг переметнулся на другую сторону.

«Я бы им слова не давал, это не для сегодняшней ситуации. Эта ситуация, как кто-то сказал, практически как война. А когда война, появляется некоторая необходимость в жесткости», — цитирует «Политика сегодня» телеведущего.

Познер добавил — многие с ним не согласятся, но он все равно уверен в своей правоте.

Без свободы слова не может быть демократии, но свобода слова предполагает большую ответственность, заявил тележурналист.

Сейчас, по его словам, противники принимаемых мер по борьбе с COVID-19 причиняют вред, так как их позицию могут принять «потерянные, растерянные люди». Различные мнения, которые свободно высказывают разные эксперты, добавил журналист, могут оказать влияние на растерявшихся в сложившейся ситуации людей.

В России с конца марта действует режим самоизоляции. Из-за пандемии коронавируса Covid-19 закрыты культурные и развлекательные заведения, общепит и магазины, за исключением продуктовых и аптек, пишет News.ru.

Россиянам разрешено выходить на улицу для прогулок с собакой, в ближайший магазин и аптеку, чтобы выкинуть мусор и для обращения за медицинской помощью.