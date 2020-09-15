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Политика

Познер: Западу глубоко наплевать на Навального

Телеведущий Владимир Познер заявил, что Западу глубоко наплевать на Алексея Навального.

Владимир Познер
Владимир Познер
pozneronline.ru

По мнению телеведущего, все происходящее не более чем «грязные политические игры» европейских стран, а через пару месяцев об оппозиционере забудут, как будто его и вовсе не было.

«В глубине души я уверен, что Западу абсолютно наплевать на Навального, просто это можно использовать», — высказался журналист на своем сайте «Познер Online».

То же самое было с писателем Александром Солженицыным, академиком Андреем Сахаровым и писателем Борисом Пастернаком, считает Владимир Познер.

«Это все мерзкие политические игры. <…> Поэтому какая там „последняя черта“, через пару-тройку месяцев вообще об этом забудут, но будут вспоминать при случае», — считает журналист.

Познер настаивает — российские власти не имеют отношения к произошедшему, так как отравление оппозиционера было бы невыгодно Кремлю, пишет News.ru. Вся деятельность Навального в стране абсолютно не вредила Путину, и блогер явно не стоял в одном ряду с президентом, отметил Познер.

«Его кто-то хотел убить, его отравили, у меня нет сомнений. Он должен был умереть в самолете по плану, то есть они не рассчитали, что самолет сядет и что его отправят в больницу. Если считать, что это власть, то почему его не прикончили в больнице? Это же проще всего — умер и все. Почему его выпустили в Германию?» — рассуждает телеведущий.

С Навальным расправились из личной мести, а те, кто это сделал, просто просчитались считает Познер.

Что произошло

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите».

В настоящее время Навальный вышел из комы.

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