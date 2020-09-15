Познер: Западу глубоко наплевать на Навального

По мнению телеведущего, все происходящее не более чем «грязные политические игры» европейских стран, а через пару месяцев об оппозиционере забудут, как будто его и вовсе не было.

«В глубине души я уверен, что Западу абсолютно наплевать на Навального, просто это можно использовать», — высказался журналист на своем сайте «Познер Online».

То же самое было с писателем Александром Солженицыным, академиком Андреем Сахаровым и писателем Борисом Пастернаком, считает Владимир Познер.

«Это все мерзкие политические игры. <…> Поэтому какая там „последняя черта“, через пару-тройку месяцев вообще об этом забудут, но будут вспоминать при случае», — считает журналист.

Познер настаивает — российские власти не имеют отношения к произошедшему, так как отравление оппозиционера было бы невыгодно Кремлю, пишет News.ru. Вся деятельность Навального в стране абсолютно не вредила Путину, и блогер явно не стоял в одном ряду с президентом, отметил Познер.

«Его кто-то хотел убить, его отравили, у меня нет сомнений. Он должен был умереть в самолете по плану, то есть они не рассчитали, что самолет сядет и что его отправят в больницу. Если считать, что это власть, то почему его не прикончили в больнице? Это же проще всего — умер и все. Почему его выпустили в Германию?» — рассуждает телеведущий.

С Навальным расправились из личной мести, а те, кто это сделал, просто просчитались считает Познер.

Что произошло

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. 22 августа россиянина доставили в берлинскую клинику «Шарите».

В настоящее время Навальный вышел из комы.