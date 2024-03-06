Права, газификация, ЗОЖ. Прошел семинар для муниципальных глав и депутатов

Образовательные события в сфере политики — это обмен опытом и повышение компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Один из таких семинаров, организованный партией алтайских социалистов, прошел в райцентре Троицкое Алтайского края.

Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня.

Семинар открыли церемонией вручения билетов новым членам партии. Торжественную часть сопровождало выступление преподавателей детской школы искусств, пишет пресс-служба.

Без знания своих прав невозможно эффективное муниципальное управление — тезис выступления руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в АКЗС Александра Молотова.

Спикер сказал:

Знание прав — первый шаг на пути к решению проблемы. Наша партия неоднократно это доказывала, продвигая справедливые инициативы или добиваясь отмены непопулярных реформ, в том числе реформы местного самоуправления.

Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду".

Об изменениях механизма реализации социальной газификации рассказала депутат АКЗС Людмила Суслова. Ранее льготные категории граждан оплачивали стоимость подключения к газу, а затем получали компенсацию. Теперь же система упростилась: достаточно подать заявку в соответствующую организацию.

Но, судя по темпам социальной газификации, не все ещё знают о новых возможностях, нужно объяснять людям условия программы, — разъяснила Людмила Суслова.

Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду".

Руководитель исполкома алтайских социалистов, депутат АКЗС Евгения Боровикова обратила внимание на особенность работы с депутатскими запросами и обращениями.

Считаю, что работа с обращениями граждан — самая важная часть депутатской деятельности. Нужно общаться с людьми, узнавать о проблемах, пытаться помочь, используя свои полномочия и статус. Если этого не делать, то зачем мы тогда избирались? — сказала Евгения Боровикова.

Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду".

О сильном инструменте решения проблем информировала руководитель общественной приёмной депутата Госдумы Александра Терентьева Оксана Молодых. По её словам, если дело не двигается с мертвой точки, стоит идти за помощью к руководителю алтайских социалистов — обращение депутата Госдумы способствует более внимательному рассмотрению дела. Кроме того, из проблем с мест рождаются законотворческие инициативы. Другой вариант — обратиться за помощью в Центр защиты прав граждан, действующий при партии социалистов.

Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду".

С темой формирования местного бюджета с участием грантовых проектов выступил глава Троицкого сельсовета Троицкого района Сергей Малых. Он сообщил, что с 2017 года в Троицкое привлекли средства 11 грантовых проектов на сумму 28 млн рублей.

Средства грантов пошли на реконструкцию стадиона, оборудование беговой дорожки, обустройство волейбольной и баскетбольной площадок, установку уличных тренажёров, освещение и видеонаблюдение. Построены 12 детских и 2 спортивные площадки, — перечислил Сергей Малых.

О деятельности справедливой молодёжи рассказал на семинаре заместитель председателя МСР в регионе Юрий Майер. Молодой социалист говорил о собственной цели — повышении политической, правовой грамотности молодёжи, чтобы добиваться реализации партийных инициатив.

Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду". Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду". Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду". Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду". Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду". Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду". Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду". Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду". Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду". Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду".

Ближе к концу семинара затронули тему здорового образа жизни. Глава Солнечного сельсовета Первомайского района Алексей Дуров рассказал об истории общественной организации "Наше здоровье" и её сотрудничестве с алтайскими социалистами. Организация проводит лекции и мастер-классы по правильному питанию и пользе спорта, разработано положение о школе ЗОЖ.

Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду".

Последнее выступление на семинаре посвятили освещению событий партийной жизни в СМИ. Пресс-секретарь РО партии Елизавета Тюпенкова говорила о пользе распространения информации в соцсетях и возможностях для повышения узнаваемости партии.

Партия алтайских социалистов провела в райцентре Троицкое Алтайского края семинар по обмену опытом и повышению компетентности муниципальных глав и депутатов в решении проблем местного уровня. Фото предоставлено партией "Справедливая Россия — За правду".

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