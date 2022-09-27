Правда ли, что все мобилизованные получат по 300 тыс. рублей и что за выплаты с льготами им положены

Мобилизованных в российскую армию, согласно указу Владимира Путина, приравнивают к контрактным служащим. При этом появляется информация, что помимо основной зарплаты им полагаются региональные выплаты и другие льготы. Как власти пытаются поддержать тех, кто отправляется на специальную военную операцию — в материале altapress.ru.

Не раньше Нового года

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Государственную Думу законопроект.

По нему, мобилизованные могут получить единовременную выплату в 300 тыс. рублей. Также предлагается освободить их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы.

Кроме того, документ подразумевает:

освобождение от платы за жилые помещения , коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт;

коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт; ежемесячное пособие для детей до трех лет — в 6 тыс. рублей , а также пособие беременным женам мобилизованных россиян — 14 тыс. рублей;

а также пособие беременным женам мобилизованных россиян — 14 тыс. рублей; льготу по налогу на имущество;

компенсацию в 50% стоимости ОСАГО;

освобождение мобилизованных от родительской платы за присмотр и уход при получении дошкольного образования.

Кроме того, депутаты предлагают предоставить отсрочку от мобилизации единственным специалистам в сельской местности, одиноким родителям или совершеннолетнему родному брату/сестре ребенка-инвалида, являющимся единственным кормильцем в семье.

Примечательно, что со дня опубликования должны вступить положения только про отсрочку сельским специалистам и одиноким родителям, а также освобождение от платы при получении дошкольного образования. Все остальные льготы и выплаты должны вступить в силу через 90 дней. С учетом времени принятия законопроекта, в лучшем случае выплаты дойдут до адресатов лишь в следующем году.

Армия. Анна Зайкова

Какие еще льготы и выплаты положены мобилизованным?

Поскольку мобилизованные по своему статусу приравнены к контрактникам, то то их денежное содержание должно быть не менее 195 тыс. рублей в месяц. Конечная сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Мобилизованные, как и контрактники, могут получить следующие льготы: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.

Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий». Он приносит дополнительные льготы.

Компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Касается услуг по управлению жилым домом , содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме , а также взноса на капремонт.

содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме а также взноса на капремонт. Освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру , дом , гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида , например , одну квартиру , один дом и гараж одновременно.

дом гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида например одну квартиру один дом и гараж одновременно. Освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади.

Льгота на транспортный налог , в зависимости от региона.

в зависимости от региона. После выхода на пенсию ветераны смогут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах , к которым были прикреплены в период службы.

к которым были прикреплены в период службы. Оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.

Возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней.

Дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному.

Возможность получить дополнительное профессиональное образование.

Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.

Ежемесячная денежная выплата более 3 тыс. рублей , по состоянию на сентябрь 2022 года.

по состоянию на сентябрь 2022 года. Пенсия за выслугу лет , по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Осенний призыв. prizyvanet.ru

А как регионы заявляют о поддержке мобилизованных?

Некоторые российские регионы, помимо общефедеральных выплат, предлагают мобилизованным дополнительные выплаты. Так, москвичам, призванным в рамках мобилизации, ежемесячно будут доплачивать 50 тыс. рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе власти заявили, что введут единовременную выплату призванным жителям округа в размере 300 тыс. рублей.

В Нижегородской области рядовым и сержантам обещают выплаты по 184 — 224 тыс. рублей, а офицерам — 304 тыс. рублей. Власти Крыма объявили о единовременных выплатах в 200 тыс. рублей. В Тульской области мобилизованным будут выплачивать по 100 тыс. рублей.

Как будут поддерживать мобилизованных в Алтайском крае?

Официально о мерах поддержки мобилизованных жителей края власти региона не заявляли. Однако на сайте краевого правительства есть информация о мерах поддержки контрактников. Поскольку их статусы приравнены, можно предположить, что и мобилизованные смогут получить такую поддержку.

Материальную помощь в 200 тыс. рублей, предлагают военным, заключившим контракт в Военном комиссариате Алтайского края.

Во время участия СВО платить военным будут до 300 тыс. рублей, а также 150 тыс. рублей в качестве единовременной допвыплаты от краевых властей после полугода службы.

В случае гибели военнослужащего, его семья получит единовременное пособие в размере 4 452 696,06 рубля. Страховая выплата в связи с гибелью составит 2 968 464,04 рубля. Кроме того, предполагается дополнительная единовременная выплата в 5 млн рублей и еще 1 млн рублей в качестве единовременной выплаты от властей региона.