28 сентября
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Политика

Правда ли, что все мобилизованные получат по 300 тыс. рублей и что за выплаты с льготами им положены

Мобилизованных в российскую армию, согласно указу Владимира Путина, приравнивают к контрактным служащим. При этом появляется информация, что помимо основной зарплаты им полагаются региональные выплаты и другие льготы. Как власти пытаются поддержать тех, кто отправляется на специальную военную операцию — в материале altapress.ru.

Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
Спецназ Минобороны РФ. Учение бригады специального назначения Западного военного округа.
минобороны.рф

Не раньше Нового года

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Государственную Думу законопроект.

По нему, мобилизованные могут получить единовременную выплату в 300 тыс. рублей. Также предлагается освободить их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы.

Кроме того, документ подразумевает:

  • освобождение от платы за жилые помещения, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт;
  • ежемесячное пособие для детей до трех лет — в 6 тыс. рублей, а также пособие беременным женам мобилизованных россиян — 14 тыс. рублей;
  • льготу по налогу на имущество;
  • компенсацию в 50% стоимости ОСАГО;
  • освобождение мобилизованных от родительской платы за присмотр и уход при получении дошкольного образования.

Кроме того, депутаты предлагают предоставить отсрочку от мобилизации единственным специалистам в сельской местности, одиноким родителям или совершеннолетнему родному брату/сестре ребенка-инвалида, являющимся единственным кормильцем в семье.

Примечательно, что со дня опубликования должны вступить положения только про отсрочку сельским специалистам и одиноким родителям, а также освобождение от платы при получении дошкольного образования. Все остальные льготы и выплаты должны вступить в силу через 90 дней. С учетом времени принятия законопроекта, в лучшем случае выплаты дойдут до адресатов лишь в следующем году.

Армия.
Армия.
Анна Зайкова

Какие еще льготы и выплаты положены мобилизованным?

Поскольку мобилизованные по своему статусу приравнены к контрактникам, то то их денежное содержание должно быть не менее 195 тыс. рублей в месяц. Конечная сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок.

Мобилизованные, как и контрактники, могут получить следующие льготы: бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение, жилищное обеспечение, обязательное государственное личное страхование, преимущественное право на поступление после увольнения в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.

Кроме того, участники СВО получают статус «Ветерана боевых действий». Он приносит дополнительные льготы.

  • Компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50%. Касается услуг по управлению жилым домом, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также взноса на капремонт.
  • Освобождение от уплаты налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида, например, одну квартиру, один дом и гараж одновременно.
  • Освобождение от уплаты земельного налога с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади.
  • Льгота на транспортный налог, в зависимости от региона.
  • После выхода на пенсию ветераны смогут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы.
  • Оказание медицинской помощи в рамках программы госгарантий вне очереди.
  • Возможность брать ежегодный отпуск в удобное для них время. Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней.
  • Дополнительный оплачиваемый отпуск 15 календарных дней в дополнение к основному.
  • Возможность получить дополнительное профессиональное образование.
  • Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.
  • Ежемесячная денежная выплата более 3 тыс. рублей, по состоянию на сентябрь 2022 года.
  • Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

А как регионы заявляют о поддержке мобилизованных?

Некоторые российские регионы, помимо общефедеральных выплат, предлагают мобилизованным дополнительные выплаты. Так, москвичам, призванным в рамках мобилизации, ежемесячно будут доплачивать 50 тыс. рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе власти заявили, что введут единовременную выплату призванным жителям округа в размере 300 тыс. рублей.

В Нижегородской области рядовым и сержантам обещают выплаты по 184 — 224 тыс. рублей, а офицерам — 304 тыс. рублей. Власти Крыма объявили о единовременных выплатах в 200 тыс. рублей. В Тульской области мобилизованным будут выплачивать по 100 тыс. рублей.

Как будут поддерживать мобилизованных в Алтайском крае?

Официально о мерах поддержки мобилизованных жителей края власти региона не заявляли. Однако на сайте краевого правительства есть информация о мерах поддержки контрактников. Поскольку их статусы приравнены, можно предположить, что и мобилизованные смогут получить такую поддержку.

Материальную помощь в 200 тыс. рублей, предлагают военным, заключившим контракт в Военном комиссариате Алтайского края.

Во время участия СВО платить военным будут до 300 тыс. рублей, а также 150 тыс. рублей в качестве единовременной допвыплаты от краевых властей после полугода службы.

В случае гибели военнослужащего, его семья получит единовременное пособие в размере 4 452 696,06 рубля. Страховая выплата в связи с гибелью составит 2 968 464,04 рубля. Кроме того, предполагается дополнительная единовременная выплата в 5 млн рублей и еще 1 млн рублей в качестве единовременной выплаты от властей региона.

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