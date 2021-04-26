Правды и света в конце туннеля. Чего хотят депутаты от отчета губернатора Томенко

Губернатор Виктор Томенко на ближайшей сессии регионального парламента 29 апреля отчитается о работе правительства Алтайского края в коронавирусном 2020 году. Редакция altapress.ru пообщалась с представителями всех фракций АКЗС и узнала, чего ждут депутаты от выступления первого лица.

Поиск решений

Самая многочисленная фракция краевого парламента в лице «Единой России» ждет от главы региона того, что он выскажется не только о достижениях 2020 года, но и о проблемных вопросах.

По словам заместителя руководителя фракции ЕР Ирины Солнцевой, депутаты от правящей партии уже обсуждали болевые точки в преддверии отчета губернатора.

Ирина Солнцева,

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС:

Предстоящий отчет Виктора Петровича мы уже обсуждали на совете фракции. Мы сформулировали основные вопросы, выяснили, что интересует наших депутатов. Понятно, что главные проблемы это уровень жизни в крае, наши кадры в муниципалитетах, размер заработных плат, поднятие престижа глав районов и глав поселений.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Ирина Солнцева. Анна Зайкова

Также, по словам Ирины Солнцевой, фракцию правящей партии волнует проблема межмуниципального общественного транспорта.

Ирина Солнцева,

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС:

Ждем, что Виктор Петрович поднимет этот вопрос в своем выступлении. Потому что сегодня надо искать какой-то выход для решения этой проблемы.

Кроме этого собеседница остановилась на том, что серьезные вопросы возникают у депутатов и относительно системы здравоохранения.

Ирина Солнцева,

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС:

Большие опасения сегодня по здравоохранению. Поскольку на федеральном уровне идет снижение финансирования плановой медицинской помощи, многие средства ушли на финансирование борьбы с ковидом. Мы хотим решать эту проблему. Я знаю, что Виктор Петрович уже обратился в правительство по этому поводу, мы также готовы подключиться к этому. Медицинская повестка стоит очень серьезно, особенно кадровая составляющая.

Отчет губернатора Виктора Томенко , 28 мая 2020 года. Анна Зайкова

Правда , правда и ничего кроме правды

Лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов, отвечая на вопрос об ожиданиях от отчета Виктора Томенко, прямо заявил, что эсерам, в первую очередь, нужна правда.

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

От отчета губернатора мы ждем правды. Фракция ознакомилась с тезисами, проектом постановления об отчете. И, по-моему, мы единственная фракция, которая внесла свои предложения по этому поводу. Как обычно, в постановлении все гламурно, замечательно, проблемам посвящен один маленький абзац. На наш взгляд, меры, которые край должен предпринять, не соответствуют ожиданиям.

В этой связи эсеры уже поделились своим мнением относительно необходимости отразить в отчете Виктора Томенко ряд дополнительных вопросов.

Сессия АКЗС. 25 марта 2021 года. Александр Молотов. Анна Зайкова

«Это и проблемы с дошкольными образовательными учреждениями, и с землей многодетным семьям, и с функционированием систем жизнеобеспечения в муниципалитетах», — говорит Александр Молотов.

В целом, высказываясь об ожиданиях от выступления губернатора, лидер фракции СР подчеркнул: «По поводу самого отчета наша позиция всегда понятна и конкретна. Нам важна динамика развития и ответ на вопрос — как и чем деятельность правительства Алтайского края помогла региону и его жителям жить лучше».

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Исходя из тех цифр, какие мы видим, кажется, что рост есть. Причем, указывается, что темпы роста заработной платы в регионе выше среднероссийских. Но если мы посмотрим на абсолютные цифры, то понятно, что наши зарплаты ниже всех. В тезисах же говорится, что они ниже среднероссийских. Это, что называется, бюрократическая эквилибристика, мы это понимаем.

Отчет губернатора Виктора Томенко , 28 мая 2020 года. Анна Зайкова

Относительно того, как будет голосовать фракция справороссов по отчету губернатора, собеседник уточнил: «Решение по отчету мы еще не приняли, мы эти вопросы обсуждаем. Мы пригласили всех членов правительства на предсесионное заседание, ждем от них ответов и по результатам этого общения свою позицию сформируем».

Также Александр Молотов акцентировал внимание на том, что для Алтайского края первым шагом на пути «выздоровления» является необходимость признания своей «болезни».

Александр Молотов,

лидер фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

В этом отношении Виктор Петрович честнее, чем прежний губернатор, который просто отрицал все проблемы. Край падал в яму десятилетия, а мы хотим чтобы губернатор вытянул всех, как Барон Мюнхгаузен, за два года. Он спокойно и системно работает и в этом смысле мы его поддерживаем. Нам нравится его стиль работы. Но есть конкретные проблемы и они, к сожалению, на наш взгляд, решаются не в полной мере. А это смущает и настораживает.

Отчет губернатора Виктора Томенко , 28 мая 2020 года. Анна Зайкова

К чему движемся?

По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР в региональном парламенте Павла Рего, «жириновцы» также подготовили вопросы губернатору. Более детально отчет главы региона они будут обсуждать на заседании фракции за день до самого выступления Виктора Томенко.

Павел Рего,

заместитель руководителя фракции ЛДПР в АКЗС:

Заседание фракции у нас состоится за день до сессии и на нем мы будем решать, как будем голосовать. Нам, конечно, больше хотелось бы увидеть, с чего начинал Виктор Петрович, и понять, как решаются вопросы с ростом благосостояния населения, уменьшением оттока жителей Алтайского края, как естественного, так и миграционного.

По словам собеседника, также сегодня в нашем регионе очень остро стоят вопросы с медициной.

Павел Рего. akzs.ru.

Павел Рего,

заместитель руководителя фракции ЛДПР в АКЗС:

У нас достаточно низкая обеспеченность медицинским персоналом. Особенно это касается Бийска и Рубцовска. Здесь просто аховая ситуация. Губернатор и правительство видят и признают, что врачей не хватает, из бюджета выделяют деньги, жилье для специалистов, но проблема за последние три года не решается. Если мы посмотрим на кадровый состав, то нынешние врачи в большинстве своем скоро уйдут на пенсию и что будет тогда?

Также Павел Рего подчеркнул, что фракция ЛДПР до сих не услышала внятной позиции со стороны правительства региона относительно того, за счет чего Алтайский край будет преодолевать накопившиеся проблемы.

«Пока мы не можем понять, посредством чего мы будем развиваться. Мы не можем понять, к чему мы двигаемся и каков в целом у края вектор развития», — резюмировал замруководителя фракции «жириновцев».

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

Самокритики не ждем

Наиболее скептично о предстоящем выступлении губернатора высказалась лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова. При этом она не ответила на вопрос о том, есть ли уже сейчас у фракции КПРФ позиция относительно того, принимать или не принимать отчет главы региона.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Позицию фракции по отчеты губернатора я пока анонсировать не буду. По этому поводу мы выступим на сессии и все заявим, отразим свою позицию, исходя из сказанного Виктором Петровичем.

Собеседница также заявила, что не ждет от отчета Виктора Томенко «серьезного самокритичного анализа».

Мария Прусакова. Олег Богданов

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Вероятнее всего, это будут рассказы о том, как мы все боролись с коронавирусом и как мы все это сумели победить. На наш взгляд, ситуация выглядит совершенно иначе.

По словам Прусаковой, для того, чтобы менять жизнь в Алтайском крае к лучшему, надо как минимум признавать и констатировать те проблемы, которые сегодня существуют, а с этим у регионального правительства не все хорошо.

Отчет губернатора Виктора Томенко , 28 мая 2020 года. Анна Зайкова