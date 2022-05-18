Правило с исключением. Известного барнаульского активиста вывели из Общественной палаты

Барнаульского общественника Константина Емешина исключили из состава Общественной палаты Барнаула. Эту информацию подтвердил и прокомментировал altapress.ru председатель палаты Владимир Лопаткин. Между тем, исключили активиста заочно — на заседание, где его выводили из состава палаты, его не позвали, о решении не уведомили и с протоколом не ознакомили.

За что его исключили

76-летний Константин Емешин — известный общественник. Друзья и знакомые иронично называют его «отцом алтайской демократии». Но, в общем, это не очень-то и шутка.

В 1991-м он вместе с товарищем водрузил над зданием краевой администрации российский флаг, а потом лет 30 был участником демократических движений и чуть ли не всех дискуссионных площадок о медицине, ЖКХ, стратегии и т.д.

Членом Общественной палаты Барнаула он стал недавно — в 2020-м. А 12 мая 2022-го его членство в палате прекратили. «За грубое нарушение кодекса этики члена палаты», — объяснил Владимир Лопаткин.

Владимир Лопаткин. vk.com/kyemeshin

Связано ли это с альтернативным мнением активиста о специальной военной операции?

«Там даже не альтернативная его позиция, а распространение материалов, которые являются непроверенными, которые он выставил в соцсети ВКонтакте. А материалы такие, что нас это покоробило», — объяснил Владимир Лопаткин.

Публикацией активиста в соцсетях (она связан со спецоперацией) заинтересовались правоохранительные органы, также объяснил собеседник altapress.ru, и палате стало об этом известно. Однако при исключении рассмотрели «не законодательную, а моральную сторону» дела, сказал он.

«ВКонтакте». Соцсеть. СС0

Как происходило исключение

События развивались так. Сначала активисту выразили порицание на расширенном совете палаты — там Емешин присутствовал.

«Мы высказали ему пожелание и претензии, чтобы он так не делал, и выразили ему порицание. Но дальнейшие события и, собственно, эти действия привели к тому, что его деятельность как члена палаты прекращена», — объяснил Владимир Лопаткин.

Затем на общем заседании палаты 12 мая, в пункте повестки дня «разное», вопрос об исключении поставил Михаил Губин, главред газеты «Вечерний Барнаул», рассказал Владимир Лопаткин. За исключение, по его словам, проголосовали единогласно.

ВКонтакте. vk.com

Собеседник altapress.ru подтвердил, что самого Емешина на заседании палаты не было. А вот с чем это связано — председатель городской палаты не знает: может быть, с действиями технического работника, может быть, — с тем, что ранее совет палаты вынес порицание.

«Я ожидал его увидеть, но его не оказалось», — сказал Владимир Лопаткин.

Как к этому отнесся активист

Сам Константин Емешин считает, что недовольство коллег вызвало его мнение о проекте обращения городской палаты в поддержку политики президента и спецоперации.

Константин Емешин. vk.com/kyemeshin

Он не согласился с некоторыми формулировками обращения — и сказал об этом прямо. После этого и состоялся совет палаты, на котором разбирали его персональное дело.

«На совете меня призывали сплотиться вокруг российского флага. Я ответил, что в 1991 году, когда мы с Алексеем Сарычевым поднимали над зданием крайисполкома и краевого совета российский флаг, я что-то никакого из вас там не видел», — пояснил он.

Приглашение на общее заседание палаты (где, к слову, обсуждался ремонт моста на Новом рынке и многое другое) он действительно не получил.

«Об исключении я узнал из звонка корреспондента „Банкфакса“. Позже я попросил в палате протокол решения, но никто мне его не дает», — недоумевает активист.

Константин Емешин сотрудничает с ОНФ ( рядом с ним — «фронтовичка» Марина Ермоленко). Фото: страничка Емешина в Facebook.

Он спокойно отнесся к исключению — общественной деятельности это не помешает. Однако активист не уверен, что решение коллег по палате правомерное.

Что предпримет исключенный активист

Этот вопрос altapress.ru тоже обсудил с председателем городской палаты. Владимир Лопаткин сказал, что решение соответствует положению о палате, ее регламенту и кодексу этики.

В самом деле, грубое нарушение кодекса этики может быть поводом для исключения — положение об Общественной палате Барнаула это оговаривает. Но для этого кодекс должен быть принят самой же палатой.

Однако из публикации «Вечернего Барнаула» следует, что этот кодекс барнаульская палата приняла на том же собрании, на котором исключили активиста. Но даже если документ приняли раньше, на сайте городской палаты он не опубликован.

Скан публикации в «Вечернем Барнауле» о заседании палаты от 14 марта 2022 года. barnaul. press

Не удивительно, что сам Константин Емешин говорит: «Я нигде не видел кодекса этики Общественной палаты Барнаула и, кроме того, ни в одном документе палаты не прописано, что такое грубое нарушение».

Для сравнения altapress.ru изучил кодекс этики региональной палаты. И он не ограничивает право члена палаты публично представлять личную точку зрения.

Впрочем, Емешин еще не решил, будет ли оспаривать действия коллег — советуется с юристами и размышляет. Кстати, в списке членов палаты, опубликованном на сайте мэрии, он все еще числится.

Вообще же историй с исключением из какой-либо общественной палаты в Алтайском крае (а их в регионе несколько) altapress.ru припомнить не удалось — членство в ней не оплачивается, так что идут в нее работать скорее энтузиасты.

Свод законов Российской империи. Михаил Хаустов

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