Правительство Алтайского края оказалось «полуоткрытым» к людям

Средний по России показатель — 57%. В Алтайском крае — 55,14%.

Эксперты оценивали сайты местных администраций. Алтайскому правительству поставили балл за интерфейс, говорится в исследовании. Это значит, что на сайте в полной мере присутствует вся информация только по одной категории информации, например, базовая информация об органе власти и его функциях.

100%-ную открытость показали органы власти Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Рейтинг открытости органов власти. Скриншот документа «Инфометр».

Среди сибирских властей самим открытыми для людей оказались чиновники Томской области (99,28%).

Республика Алтай, к слову, на 69 строчке (39,55%).