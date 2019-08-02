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Политика

Правительство Алтайского края оказалось «полуоткрытым» к людям

Проектный центр «Инфометр» расположил правительство Алтайского края на 43 строчке в списке открытости региональной власти. В среднем открытость алтайских чиновников близка к среднероссийской.

Жара, фонтан и администрация Алтайского края.
Жара, фонтан и администрация Алтайского края.
Михаил Хаустов

Средний по России показатель — 57%. В Алтайском крае — 55,14%.

Эксперты оценивали сайты местных администраций. Алтайскому правительству поставили балл за интерфейс, говорится в исследовании. Это значит, что на сайте в полной мере присутствует вся информация только по одной категории информации, например, базовая информация об органе власти и его функциях.

100%-ную открытость показали органы власти Ростовской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Рейтинг открытости органов власти.
Рейтинг открытости органов власти.
Скриншот документа «Инфометр».

Среди сибирских властей самим открытыми для людей оказались чиновники Томской области (99,28%).

Республика Алтай, к слову, на 69 строчке (39,55%).

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