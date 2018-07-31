Правительство Алтайского края приобретет четыре новых пассажирских вагона для пригородных поездов

Краевым бюджетом в 2018 году на организацию пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом предусмотрено свыше полумиллиарда рублей. Это и компенсация потерь в доходах по пригородным перевозкам из-за государственного регулирования тарифов рублей, и приобретение четырех новых пассажирских вагонов. Об этом было заявлено в понедельник, 30 июля, во время посещения врио губернатора края Виктора Томенко объектов железнодорожной инфраструктуры Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги.

Стоит отметить, что в этом году «РЖД» прогнозирует увеличение грузоперевозок по железной дороге, поэтому компания намерена инвестировать в развитие инфраструктуры. В 2017 году в Алтайский край компания вложила 2,3 миллиарда рублей, а этом году сумма вырастет до трех миллиардов рублей. Одним из крупнейших проектов за последние годы стало создание автоматизированной сортировочной системы для «роспуска» вагонов. Здесь формируются новые железнодорожные составы для отправки в регионы Средней Азии и по России, причем по всем направлениям. Стоимость автоматизированной линии превышает три миллиарда рублей. Станция Алтайская по масштабам своей работы занимает третье место в России. Здесь формируются длинносоставные тяжеловесные поезда массой более девяти тысяч тонн.

Врио губернатора края Виктор Томенко и заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Евгений Вейде также осмотрели современный пожарный поезд, поступивший в регион в конце 2017 года. Он полностью отличается от своих предшественников — новой системой пожаротушения, пенообразования, абсолютно новыми цистернами, что делает этот поезд высокоэффективным. Всего дежурство в Алтайском крае несут три пожарных поезда — в Камне-на-Оби, Новоалтайске и Рубцовске. Они готовы выехать на вызов в течение 12 минут после поступления сигнала. Поезда участвуют в тушении всех пожаров, примыкающих к железной дороге, тех же сельхозпалов.

Виктор Томенко и Евгений Вейде посетили моторвагонное депо, единственное на всю Западную Сибирь по ремонту колесных пар пригородных поездов. Специалисты этих мастерских несут огромную ответственность за качество выполняемых работ, ведь от надежности колесных пар зависит безопасность железнодорожных перевозок. В моторвагонном депо колесные пары поездов, состоящие из сотен деталей каждая, полностью разбираются, а затем формируются из полностью исправных, проверенных комплектующих.

Также состоялась встреча Виктора Томенко с руководителями железнодорожного узла станции Алтайская. Обсуждались вопросы транспортного обслуживания населения и грузоотправителей на территории Алтайского края, развитие железнодорожной инфраструктуры, состояние дорожной сети региона, благоустройство территорий и другие направления совместной работы.

Виктор Томенко отметил, что в рамках соглашения между «РЖД» и Правительством Алтайского края в текущем году на организацию пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом предусмотрено свыше полумиллиарда рублей. Сюда входит компенсация потерь в доходах по пригородным перевозкам из-за государственного регулирования тарифов рублей. В этом году будет приобретено четыре пассажирских вагона стоимостью 241 миллион рублей. В настоящее время проходят конкурсные процедуры, планируется, что уже осенью четыре новых вагона: один 40-местный и три 60-местных вагона буду переданы в «Алтай-Пригород».

Обсуждались также вопросы реконструкции здания железнодорожного вокзала Барнаула, развитие пригородного сообщения в Новосибирск и другое.

В конце встречи Виктор Томенко вручил Благодарности губернатора Алтайского края за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте и в связи с празднованием Дня железнодорожника: заместителю начальника путевой машинной станции № 177 Михаилу Игнатову, главному инженеру моторвагонного депо Алтайская Григорию Копыльцу, заместителю начальника депо по эксплуатации эксплуатационного локомотивного депо Барнаул Владимиру Моисееву и начальнику Барнаульской дистанции гражданских сооружений Владимиру Одерову.

Источник: www.altairegion22.ru