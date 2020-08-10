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Политика

Правительство Ливана уходит в отставку из-за массовых протестов

Правительство Ливана подало в отставку. Об этом заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире местного телеканала, пишет РИА «Новости».

Библ, Ливан.
Библ, Ливан.
открытые источники

Окончательное решение по этому вопросу даст премьер-министр страны.

Отставка правительства в полном составе — одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы после мощного взрыва селитры в порту выходят на массовые митинги.

Демонстрация переходят в столкновения: горожане закидывают полицейских камнями и петардами. Их разгоняют слезоточивым газом.

Протестующие также выступали за роспуск парламента и проведение реформ.

В результате столкновений погиб один полицейский и пострадали около 700 человек.

Напомним, что накануне в Бейруте произошла трагедия — в порту взорвались больше двух тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры, которая находилась там несколько лет.

В результате катастрофы погибли около 150 человек, сотни пропали без вести, тысячи остались без крыши над головой. Город объявлен зоной бедствия.

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