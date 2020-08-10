Правительство Ливана уходит в отставку из-за массовых протестов

Окончательное решение по этому вопросу даст премьер-министр страны.
Отставка правительства в полном составе — одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы после мощного взрыва селитры в порту выходят на массовые митинги.
Демонстрация переходят в столкновения: горожане закидывают полицейских камнями и петардами. Их разгоняют слезоточивым газом.
Протестующие также выступали за роспуск парламента и проведение реформ.
В результате столкновений погиб один полицейский и пострадали около 700 человек.
Напомним, что накануне в Бейруте произошла трагедия — в порту взорвались больше двух тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры, которая находилась там несколько лет.
В результате катастрофы погибли около 150 человек, сотни пропали без вести, тысячи остались без крыши над головой. Город объявлен зоной бедствия.