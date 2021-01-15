Правительство Нидерландов подало в отставку из-за скандала вокруг детских пособий

Правительство Королевства Нидерландов в полном составе уходит в отставку из-за скандала с пособиями на детей. Об этом пишет ТАСС.

Кабинет принял решение об отставке в пятницу, 15 января. Премьер-министр Марк Рютте готовит прошение королю страны Виллему-Александру.

«Государство не смогло выполнить свои обязанности по защите слабых, произошел серьезный сбой, — отметил Рютте, поясняя решение об отставке. — Невинные люди были признаны злоумышленниками, их жизни разрушены, а парламент был некорректно и не в полной мере проинформирован об этом», — прокомментировал решение Рютте.

Что случилось

В декабря 2020 Государственное налоговое и таможенное управление Нидерландов ошибочно обвинили многих родителей в злоупотреблении системой детских пособий.

Парламентский комитет провел расследование и выяснил, что ошибки совершены в отношении как минимум 9 тыс. семей. Их обязали выплатить обратно полученные ранее средства, а иногда и штрафы, в государственную казну.

В некоторых случаях люди лишились домов, работы и права попечительства над своими детьми.

Вина за ситуацию возлагается на министров, госслужащих, депутатов парламента и даже суды, которые не помогли семьям, оказавшимся в крайне сложном финансовом положении.

«Если целая система дает сбой, мы все должны понести ответственность за это», — подчеркнул Рютте. По его словам, стране необходима новая система пособий.