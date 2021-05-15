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Политика

Правительство опубликовало список недружественных России стран

Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Флаг России
Флаг России
СС0

В список вошли США и Чехия.

Теперь на них будут распространяться положения указа президента «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры.

Для Чехии это число составит 19 человек, для США — ноль.

Действие указа президента не касается граждан недружественных стран, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.

В апреле стало известно, что МИД планирует ограничить наем россиян иностранными миссиями. Это ответ на очередные санкции США.

Конфликты

Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Также Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это стало поводом для введения антироссийских санкций, на которые Кремль ответил тем же.

Причиной для дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства.

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