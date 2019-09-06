Правительство поддержало проект о частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство поддержало законопроект о получении выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба «Единой России». В ближайшее время его внесут на рассмотрение Госдумой в первом чтении.

Дмитрий Скриванов,

депутат Госдумы:

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из НПФ в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате. Рассчитываю, что улучшение условий участия граждан в негосударственных пенсионных фондах также привлечет внимание общества к этому институту, повысит осведомленность людей о дополнительных возможностях обеспечить себе достойную жизнь на заслуженном отдыхе, которые не сводятся только к страховым пенсиям из ПФР.

Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин. Также проект закона предлагает назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте для людей с инвалидностью, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Депутаты предложили исключить из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа. По мнению авторов документа, это стимулирует самозанятых граждан и лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников, к накоплению будущих пенсий.