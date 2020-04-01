Правительство России экстренно наделили особыми полномочиями

31 марта Госдума страны сразу в трех чтениях приняла ряд законопроектов, часть из которых напрямую касается деятельности российского правительства.

Теперь Правительство России получит право вводить режим ЧС на всей территории страны. Дополнительные полномочия введены в связи с пандемией коронавируса, передает ТАСС.





«Предлагается наделить правительство РФ (…) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ», — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, кабмин получит право устанавливать обязательные правила поведения для граждан на период таких ситуаций. Ранее сообщалось, что речь идет также о правилах для организаций.

Кабинет министров получил право ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями, а также вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.



Кроме того, правительство наделяется полномочиями в 2020 году проводить госзакупки у единственного поставщика.