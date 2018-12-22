Правительство США частично приостановило работу

Ряд федеральных ведомств США вынуждены приостановить работу 22 декабря, потому что сенат завершил заседание в пятницу, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года, сообщают «Известия».

Палата представителей и сенат соберутся только после полудня в субботу. При этом срок достижения соглашения между двумя палатами конгресса и президентом страны истекает в ночь с пятницы на субботу по местному времени, а резолюция по бюджету так и не была принята, пишет ТАСС.

Напомним, 20 декабря, сенат США принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года. Версия бюджета не понравилась президенту Дональду Трампу из-за отсутствия расходов на строительство стены на границе с Мексикой.

В пятницу палата представителей одобрила новый проект. Он предполагает выделение 5,7 млрд долларов на строительство ограждения. При этом демократы в сенате заявили, что обладают достаточным количеством голосов, чтобы заблокировать любую резолюцию, включающую финансирование «стены Трампа».

В итоге американские законодатели не смогли принять бюджет на 2019 финансовый год, который в стране начался еще 1 октября. Без финансирования временно остались Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Бюджет остальных госучреждений конгресс одобрил ранее.