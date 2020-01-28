Православие в России предложили сделать конституционным

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию внесла более 100 предложений по изменению Основного закона, сообщает « Коммерсантъ ».

Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.

Член рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил закрепить в Конституции, что основная религия России — православие, а основный язык — русский.

При этом в первой главе действующего Основного закона сказано, что Россия — светская страна и никакая религия не должна устанавливаться в качестве государственной.

Кроме того, завкафедрой конституционного права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян предложил закрепить в Основном законе конституционно-правовую ответственность президента за нарушение Конституции, пишет trud.ru.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию может пройти 12 апреля. В этот день в 1978 году была принята новая конституция РСФСР.