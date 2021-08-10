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Политика

Предложено изменить логотип «Единой России» — добавить одинокому медведю медвежат

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила поработать над логотипом партии «Единая Россия», чтобы изображенный на нем медведь «не был одинок», и добавить туда медвежат, сообщает ТАСС.

Логотип "Единой России".
Логотип "Единой России".
Лидия Соколова

«Мы говорим сегодня о защите семьи. Я смотрю на логотип „Единой России“, мне кажется, что медведю одиноко — семьи не хватает. Мама, дети, медвежата — как-то это должно быть визуализировано. <…> Медведь, мне кажется, одинок, мне кажется, надо как-то поработать над этим», — заявила Анна Кузнецова на площадке «Забота, дети» во время открытия федерального штаба общественной поддержки «Единой России».

Анна Кузнецова занимает пост детского омбудсмена с сентября 2016 года. Она многодетная матерь — у нее пятеро сыновей и две дочери, пишет polit.ru.

Поправки в Конституцию РФ закрепляют то, что дети «являются важнейшим приоритетом государственной политики» (ч. 4 ст. 67.1), развитию которого государство должно всемерно способствовать. В своем послании к Федеральному Собранию 21 апреля президент Владимир Путин снова подчеркнул необходимость поддержки семей с детьми и беременных, а также то, что «положения о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначены в обновленной Конституции России, и они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти».

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