Предполагаемая дочь Путина возглавила Институт искусственного интеллекта в МГУ

Катерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем, который появится до конца года в МГУ имени Ломоносова. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

О планах МГУ создать Институт искусственного интеллекта стало известно из презентации ректора университета Виктора Садовничего. Из нее следует, что институт возглавит «К. В. Тихонова».

Презентация прошла на заседании ученого совета 20 января. Знакомый с планами вуза собеседник издания сообщил, что речь идет о гендиректоре фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель — МГУ) Катерине Тихоновой.

В МГУ запрос издания перенаправили в «Иннопрактику». Там сообщили, что институт был создан в 2019 году вместе с другими девятью институтами перспективных исследований и что его руководителем господин Садовничий назначил «заместителя проректора, кандидата физико-математических наук К. В. Тихонову, генерального директора фонда „Национальное интеллектуальное развитие“ (бренд ''Иннопрактика'')».

В мае 2019 года гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на совещании с участием президента сообщал о создании на базе МГУ подобного института.

Тогда господин Путин идею поддержал, назвав центр «важнейшим элементом реализации национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта».

Напомним, агентства Reuters и Bloomberg назвали Катерину Тихонову дочерью Владимира Путина. Reuters также утверждало, что она руководит «Иннопрактикой».

Во время пресс-конференции 19 декабря 2019 года журналистка ВВС спросила президента о его родстве с Катериной Тихоновой, а также еще одной девушкой — Марией Воронцовой, однако президент прямо на этот вопрос не ответил. В декабре 2019 года Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту.