Предприниматель из Барнаула борется за возможность стать депутатом Госдумы от партии «Новые люди»

В интернете размещен первый эпизод реалити-шоу #ДебатыКандидаты, организованного партией «Новые люди». Алтайский край на нем представляет предприниматель Надежда Зяблинцева. Она поборется за главный приз в 30 млн рублей и за право стать кандидатом в депутаты Госдумы.

Суть проекта в том, что 30 людей со всей России поселили в одном доме на манер Тик-Ток-хауса, где они развивают свои политические навыки. С участниками работают эксперты, специалисты по имиджу и по публичным выступлениям. Наставниками выступают звезды шоу-бизнеса и известные блогеры-миллионники.

«В реалити-шоу #ДебатыКандидаты принимают участие очень яркие герои со всей страны. Это люди самых разных профессий — врач, инженер, юрист, предприниматель, основатель благотворительного фонда. И все они хотят изменить к лучшему жизнь в стране, поэтому решились принять участие в нашем проекте», — говорит лидер партии Новые люди Алексей Нечаев.

Реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Партия «Новые люди» Реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Партия «Новые люди» Реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Партия «Новые люди» Реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Партия «Новые люди» Реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Партия «Новые люди» Реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Партия «Новые люди» Реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Партия «Новые люди»

Кроме того, участники шоу #ДебатыКандидаты представляют свои социальные проекты. Наша землячка Надежда Зяблинцева предложила идею создания уникального пространства, где современная интерактивная часть пересекается с выставочной зоной исторических предметов. Это проект, где на постоянной основе идут семинары, игры, мероприятия о главном историческом наследии Алтайского края — Сереброплавильном горнозаводском комплексе.

«Я родилась в Алтайском крае, живу и занимаюсь бизнесом в Барнауле, и сама ежедневно сталкиваюсь с местными проблемами; понимаю, на что обратить внимание в первую очередь. Принято считать, что политика от нас не зависит, а я хочу показать — от каждого из нас зависит, как мы будем жить! Шоу даёт реальный шанс заявить о своих намерениях и помочь большому количеству людей жить лучше», — рассказывает Надежда Зяблинцева.

Финал шоу планируется в июне. Предполагается, что лучших из лучших определят в трех номинациях: предпочтение аудитории, выбор жюри, особое внимание лидера партии Алексея Нечаева.

Реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Партия «Новые люди»

Справка

Партия «Новые Люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны, в том числе и в Алтайском крае.

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