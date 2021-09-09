Предпринимательские объединения Алтайского края поддержали инициативы «Единой России»

Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. По его словам, после рассмотрения программы «Мы рядом», предпринимательские сообщества региона поддержали инициативы, касающиеся поддержки бизнеса. Было принято решение добиваться осуществления этих задач совместно с партией.

«Предложения партии действительно отражают интересы бизнес сообщества, и мы будем добиваться их реализации. К примеру, мы давно делаем акцент на том, что краю необходимо поддерживать сельских предпринимателей. В силу специфики аграрного края, у нас большое количество предпринимателей работают на селе. Чтобы их поддержать, необходимо совершенствовать налоговое законодательство. Речь идет о патентной системе налогообложения, введении налогового инвестиционного вычета по налогу на имущество от кадастровой стоимости. И очень радует, что наши стремления совпадают с планами «Единой России», — отметил Андрей Осипов.

По его мнению, также важно добиваться и поддержки торговли алтайскими товарами, в том числе на полках федеральных торговых сетей. Продукция с брендом «Алтай» должна стать знаковой как на полках в регионе, так и во всей стране.

Кроме того, по словам бизнес-омбудсмена, предприниматели региона готовы заниматься, совместно с партией, повышением престижа рабочих профессий и работать над инвестиционной привлекательностью Алтайского края, добиваться создания налоговых преференций для субъектов деятельности в сфере промышленности и новых мер поддержки сельского хозяйства.

Источник: www.amic.ru