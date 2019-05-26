Председатель Госдумы выступил с идеей внедрить систему распознавания лиц во всей России

В городе Вольске Саратовской области эту программу запустили в качестве пилотного проекта. В ее основе — размещение видеокамер на всех остановках и в местах скопления людей, а также внедрение программы распознавания лиц, рассказал спикер.
«Хорошо, если эта программа будет поддержана на федеральном уровне для того, чтобы облегчить работу правоохранительных органов», — добавил Володин. По его словам, «государство должно продвигать такие программы», особенно если они разработаны в России.
Ранее Минстрой предлагал внедрить на общественном транспорте в российских городах биометрические комплексы распознавания лиц, чтобы с ее помощью брать с пассажиров плату за проезд.