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Политика

Председатель Госдумы выступил с идеей внедрить систему распознавания лиц во всей России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю страну программу «Безопасный город», которая позволяет распознавать лица через видекамеры и выявлять тех, кто находится в розыске. С таким заявлением он выступил на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в Ялте, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

В городе Вольске Саратовской области эту программу запустили в качестве пилотного проекта. В ее основе — размещение видеокамер на всех остановках и в местах скопления людей, а также внедрение программы распознавания лиц, рассказал спикер.

«Хорошо, если эта программа будет поддержана на федеральном уровне для того, чтобы облегчить работу правоохранительных органов», — добавил Володин. По его словам, «государство должно продвигать такие программы», особенно если они разработаны в России.

Ранее Минстрой предлагал внедрить на общественном транспорте в российских городах биометрические комплексы распознавания лиц, чтобы с ее помощью брать с пассажиров плату за проезд.

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