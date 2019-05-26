Председатель Госдумы выступил с идеей внедрить систему распознавания лиц во всей России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю страну программу «Безопасный город», которая позволяет распознавать лица через видекамеры и выявлять тех, кто находится в розыске. С таким заявлением он выступил на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в Ялте, сообщается на сайте Госдумы РФ.