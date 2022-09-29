Председателей комитетов утвердили в Барнаульской гордуме

Иван Огнев останется в комитете по законности и местному самоуправлению, ее заместитель — Кристина Юстус.

Валерий Касплер вновь будет руководить комитетом по экономической политике и собственности, заместитель — Алексей Скосырский от фракции ЛДПР.

Андрей Солодилов и Юрий Ряполов сохранили посты в комитете по бюджету, налогам и финансам в качестве председателя и его заместителя соответственно.

Также, как сообщают на сайте БГД, комитету по городскому хозяйству назначат дополнительные полномочия. Ранее они принадлежали комитету по экономической политике.

Он будет называться комитетом по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Его возглавил Сергей Струченко при заместительстве Дмитрия Ильиных.

Кроме того, комитет по социальной политике переименуют в комитет по социальным вопросам и молодежной политике. Его председателем по-прежнему останется Марина Понкрашева, заместителем будет Светлана Бочкова.

В Думе по-прежнему продолжат работать пять постоянных комитетов.