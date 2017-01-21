Представитель Кремля объяснил спешку с поправками в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик».

«Любые инициативы главы государства встречаются с большим вниманием и реализуются в приоритетном порядке, это реальность, в которой мы существуем. Пока каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли проводить кампании по разъяснению всех предложенных президентом изменений в Основной закон, Песков заявил, что поправки будут «сопровождаться массированным обсуждением», в частности, планируется всероссийское голосование, пишет РБК.

Накануне Путин в срочном порядке внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию.

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.

Проведение конституционной реформы в стране было анонсировано Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.