Представитель Кремля прокомментировал сообщения про самолет жены Медведева

Правоохранительные органы работают, не прибегая к «иным источникам» в лице Алексея Навального — таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о якобы самолете жены премьер-министра Дмитрия Медведева.

В России есть необходимые органы, которые проверяют информацию об имуществе, финансах тех лиц, которым надлежит по закону предоставлять эту информацию.

«Органы добросовестно выполняют свою работу и обладают всей полнотой информации. И мы иные источники каких-либо псевдодокладов не рассматриваем в качестве источников», — пояснил Песков.

Ранее признанный иноагентом Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что жена Медведева Светлана летает на бизнес-джете, принадлежащем структурам одного из российских банков, пишет ura.ru.

Позднее The Bell написал, что патриарх Кирилл летал на самолете за 43 млн долларов. По данным издания, бизнес-джет принадлежал офшору ВТБ — согласно расследованию Евроконтроля, самолет этого же офшора принадлежит супруге премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлане.