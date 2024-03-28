Представитель Кремля прокомментировал звонки мошенников с голосом Путина

Так, певице Екатерине Гуровой, исполнившей саундтрек к сериалу о событиях 2014 года на Донбассе, после премьеры поступил звонок якобы от лица главы российского государства.

Авторы проекта обратились в аппарат Пескова и выяснили, что Путин ничего об этом звонке не знает, указывает Lenta.ru.

По словам Пескова, стало ясно, что это такой дипфейк, причем абсолютно качественный.

Блогеры и двойник

Слухи о двойниках президента ходят давно. И в прямом эфире одного из них представили зрителям. Правда, созданного нейросетью.

На самом деле это был студент СПбГУ, который записал дипфейк-видео от лица Владимира Путина. Сам президент даже удивился, когда увидел перед собой себя самого.

Президент заявил, что выглядеть и говорить таким же голосом как он, может только он сам.

Глава государства также отметил, что это его "первый двойник".

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