5 ноября
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Политика

Представитель Кремля рассказал, почему Путин появляется на публике поздно вечером

Президент РФ Владимир Путин проводит публичные мероприятия в последние дни только поздними вечерами.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Это заинтересовало журналиста Павла Зарубина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, почему так происходит. По словам Пескова, у главы государства достаточно напряженный рабочий график — огромное количество встреч, внутренние совещания, беседы, телефонные звонки и подписи документов.

Но большая часть рабочего графика президента не носит публичного характера.

Видимо, поэтому публичные встречи переносятся на вечер. Как случилось после событий в аэропорту Махачкалы. Тогда президент РФ Владимир Путин провел внеплановое совещание с руководством силовиков и членами правительства.

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