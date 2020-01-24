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Политика

Представитель Кремля растолковал слова о еврейской бабушке, жившей в доме с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил о какой еврейской бабушке, жившей с Владимиром Путиным в одном доме, говорил израильский лидер Реувен Ривлин во время открытия памятника в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда в Иерусалиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Ривлин сказал, что видел дом, в котором Путин жил после рождения.

«Вы родились в Ленинграде. Я видел дом, в котором вы родились», — заявил Реувен Ривлин, упомянув еврейскую бабушку, жившую в том же здании.

«Президент рассказывал, что лифта не было и он иногда ее на руках носил вверх», — цитирует РБК пояснение Пескова.

В мае прошлого года Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) рассказал, что когда-то жил в доме без лифта и носил на руках на пятый этаж свою соседку, которая не могла самостоятельно подниматься по лестнице, пишет znak.com.

Памятник в Иерусалиме открыли в рамках форума «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», приуроченного к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим и международному дню памяти жертв холокоста.

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