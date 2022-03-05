Представитель Кремля заявил, что Россия не стремится разделить Украину

Россия не стремится разделить Украину, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia.

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, Москва стремится освободить Украину от «нацистской идеологии». Он указал, что у Киева «много националистов и оружия», которое нужно контролировать, пишет РБК.

«Мы хотим достичь наших целей, прежде всего демилитаризации Украины. <…> Мы хотим иметь конституционные гарантии нейтрального статуса для Украины», — рассказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не имеет недобрых намерений в отношений соседних стран.

«Все наши действия, если они возникают, возникают всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации», — отметил он.

Ранее законопроект о защите россиян «от недружественных действий других стран» внесли в Госдуму.