Представитель Кремля заявил, что Россия не стремится разделить Украину

По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, Москва стремится освободить Украину от «нацистской идеологии». Он указал, что у Киева «много националистов и оружия», которое нужно контролировать, пишет РБК.
«Мы хотим достичь наших целей, прежде всего демилитаризации Украины. <…> Мы хотим иметь конституционные гарантии нейтрального статуса для Украины», — рассказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не имеет недобрых намерений в отношений соседних стран.
«Все наши действия, если они возникают, возникают всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении Российской Федерации», — отметил он.
Ранее законопроект о защите россиян «от недружественных действий других стран» внесли в Госдуму.