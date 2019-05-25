Представитель мэрии Барнаула рассказал, зачем его коллеги изучают соцсети и «комменты»

В администрации Барнаула действует система «Инцидент менеджмент», сотрудники мэрии изучают информацию и комментарии в соцсетях и под публикациями на сайтах и стараются реагировать на каждую публикацию. Об этом рассказал зампредкомитета ЖКХ Барнаула Алексей Пахоменко на круглом столе, посвященном проблемам «мусорной реформы».

Алексей Пахоменко пояснил, что благодаря системе «Инцидент-менеджмент» любая открытая публикация в социальных сетях (таких как, например, Barnaul22), а также статьи и комментарии к на «Алтапрессе» и других интернет-СМИ, просматриваются. «И любые сигналы со стороны жителей, высказанные там, в обязательном порядке проверяются», — сказал он.

В случае, если, например, будет сигнал о несанкционированной свалке, то проблема устраняется с помощью регоператора и других организаций, пояснил на примере Пахоменко.

К программе «Инцидент-менеджмент», разработанной компанией «Медиалогия», подключены администрации многих городов. По сообщению Fontanka.ru, госслужащие правительства Санкт-Петербурга подключились к ней в начале 2019 года. Теперь они будут не только мониторить то, что волнует жителей, но и отвечать им на жалобы, даже если они не направляли их в соответствующие органы, раскапывает издание.

Система мониторинга «Инцидент-менеджмент» позволяеит отслеживать информационные поводы в пяти социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники») и реакцию различных сообществ на действия властей. Мониторинг ведется по ключевым словам, ранее сообщал altapress.ru.

При этом при введении в России этой системы в 2018 году планировалось, что региональный администратор (сотрудник информационного управления правительства региона) будет изучать, какие инциденты «отработаны», какие нет, и вести статистику. Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе.