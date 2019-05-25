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Политика

Представитель мэрии Барнаула рассказал, зачем его коллеги изучают соцсети и «комменты»

В администрации Барнаула действует система «Инцидент менеджмент», сотрудники мэрии изучают информацию и комментарии в соцсетях и под публикациями на сайтах и стараются реагировать на каждую публикацию. Об этом рассказал зампредкомитета ЖКХ Барнаула Алексей Пахоменко на круглом столе, посвященном проблемам «мусорной реформы».

Социальные сети. Фейсбук.
Социальные сети. Фейсбук.
СС0

Алексей Пахоменко пояснил, что благодаря системе «Инцидент-менеджмент» любая открытая публикация в социальных сетях (таких как, например, Barnaul22), а также статьи и комментарии к на «Алтапрессе» и других интернет-СМИ, просматриваются. «И любые сигналы со стороны жителей, высказанные там, в обязательном порядке проверяются», — сказал он.

В случае, если, например, будет сигнал о несанкционированной свалке, то проблема устраняется с помощью регоператора и других организаций, пояснил на примере Пахоменко.

К программе «Инцидент-менеджмент», разработанной компанией «Медиалогия», подключены администрации многих городов. По сообщению Fontanka.ru, госслужащие правительства Санкт-Петербурга подключились к ней в начале 2019 года. Теперь они будут не только мониторить то, что волнует жителей, но и отвечать им на жалобы, даже если они не направляли их в соответствующие органы, раскапывает издание.

Система мониторинга «Инцидент-менеджмент» позволяеит отслеживать информационные поводы в пяти социальных сетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники») и реакцию различных сообществ на действия властей. Мониторинг ведется по ключевым словам, ранее сообщал altapress.ru.

При этом при введении в России этой системы в 2018 году планировалось, что региональный администратор (сотрудник информационного управления правительства региона) будет изучать, какие инциденты «отработаны», какие нет, и вести статистику. Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе.

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