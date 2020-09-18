Представители российского шоу-бизнеса исполнили хит в поддержку Лукашенко

Российские певцы Филипп Киркоров и Николай Басков приняли участие в записи песни в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В записи трека и клипа также приняли участие такие исполнители, как Диана Гурцкая, Анита Цой, певица Жанет, Денис Майданов и Александр Буйнов.

В композиции упоминаются граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе». В припеве, а также в названии песни используется цитата Лукашенко, сказанная во время послания президента к народу и парламенту в начале августа — «Любимую не отдают», пишет Lenta.ru.

Сам Лукашенко в композиции не упоминается. У видеоклипа отключена возможность комментирования, а также выставления лайков и дизлайков.

После появления клипа многие белорусы назвали Баскова «продажным голосом».