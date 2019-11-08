Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 ноября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Представителя Кремля обвинили в осторожности по отношению к Кадырову и назвали Чечню «особенным регионом»

В Кремле не намерены проверять заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости наказывать за оскорбление чести в интернете, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Ранее «Русская служба BBC» опубликовала видеозапись выступления Кадырова на недавнем заседании правительства Чечни и сопроводила запись титрами с переводом на русский язык.

«Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — такой был перевод.

Песков заявил, что не читал оригинал стенограмм этого заседания, равно как и распечаток оригиналов заявлений Кадырова. А публикацию BBC «при всем уважении к этой корпорации» Песков отказался «считать за первоисточник». «Не могу и не буду», — сказал он и добавил, что ничего не знает о словах Кадырова и в Кремле материал BBC изучать не намерены.

На это один из журналистов заметил, что Песков уклоняется от ответа на вопросы о Кадырове и проявляет осторожность в комментариях.

В ответ Песков заявил, что поступает так по отношению ко всем главам регионов, потому что к каждому из них нужно «проявлять необходимое уважение», пишет «Росбалт». И добавил, что в регионах есть правоохранители, которые обязаны реагировать на противоправные действия, но в данном случае Пескову не известно, что «какие-то противоправные действия имели место».

Но тут же оговорился, что не призывает правоохранителей Чечни проверять слова Кадырова.

Особенный регион

Тогда Пескову задали вопрос, должны ли в Чечне исполняться российские законы или это «особенный» регион. На это он сказал, что в Чечне «не может быть каких-то особенных условий», это субъект РФ «со всеми вытекающими» юридическими и иными последствиями.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость