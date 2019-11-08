Представителя Кремля обвинили в осторожности по отношению к Кадырову и назвали Чечню «особенным регионом»

Ранее «Русская служба BBC» опубликовала видеозапись выступления Кадырова на недавнем заседании правительства Чечни и сопроводила запись титрами с переводом на русский язык.
«Те, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — такой был перевод.
Песков заявил, что не читал оригинал стенограмм этого заседания, равно как и распечаток оригиналов заявлений Кадырова. А публикацию BBC «при всем уважении к этой корпорации» Песков отказался «считать за первоисточник». «Не могу и не буду», — сказал он и добавил, что ничего не знает о словах Кадырова и в Кремле материал BBC изучать не намерены.
На это один из журналистов заметил, что Песков уклоняется от ответа на вопросы о Кадырове и проявляет осторожность в комментариях.
В ответ Песков заявил, что поступает так по отношению ко всем главам регионов, потому что к каждому из них нужно «проявлять необходимое уважение», пишет «Росбалт». И добавил, что в регионах есть правоохранители, которые обязаны реагировать на противоправные действия, но в данном случае Пескову не известно, что «какие-то противоправные действия имели место».
Но тут же оговорился, что не призывает правоохранителей Чечни проверять слова Кадырова.
Особенный регион
Тогда Пескову задали вопрос, должны ли в Чечне исполняться российские законы или это «особенный» регион. На это он сказал, что в Чечне «не может быть каких-то особенных условий», это субъект РФ «со всеми вытекающими» юридическими и иными последствиями.