Предварительное голосование «Единой России»: как найти свой участок

С 24 мая в Алтайском крае проходит процедура Предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Проголосовать за кандидатов можно в электронном виде, на сайте PG.ER.RU. Для тех, кто предпочитает голосовать традиционным способом — придя на участок для голосования, такая возможность появится 30 мая. С 8.00 до 20.00 в регионе будут работать счетные участки. Чтобы проголосовать, надо найти ближайший участок по месту регистрации и не забыть с с собой паспорт.

В Региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования сообщили, что для помощи избирателям в поиске своего участка для голосования, на сайте PG.ER.RU запущена опция «Найди свой участок».

Следуя несложной инструкции, любой посетитель сайта в несколько кликов сможет определить, куда пойти 30 мая, чтобы выбрать своего кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». После того, как вы укажете место регистрации, на экране появится адрес вашего участка для голосования, а также информация о том, как оно будет организовано.

Отметим, что в 2021 году процедура предварительного голосования проходит при активном участии жителей края. Так, за 4 для электронного голосования на сайте PG.ER.RU проголосовали 38962 жителя Алтайского края, что составляет 2,16% от общего числа избирателей.