28 мая 17°C
﻿
Политика
37

Предварительное голосование «Единой России»: как найти свой участок

С 24 мая в Алтайском крае проходит процедура Предварительного голосования партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Скриншот экрана.
Скриншот экрана.
Источник: pg.er.ru

Проголосовать за кандидатов можно в электронном виде, на сайте PG.ER.RU. Для тех, кто предпочитает голосовать традиционным способом — придя на участок для голосования, такая возможность появится 30 мая. С 8.00 до 20.00 в регионе будут работать счетные участки. Чтобы проголосовать, надо найти ближайший участок по месту регистрации и не забыть с с собой паспорт.

В Региональном оргкомитете по проведению предварительного голосования сообщили, что для помощи избирателям в поиске своего участка для голосования, на сайте PG.ER.RU запущена опция «Найди свой участок».

Следуя несложной инструкции, любой посетитель сайта в несколько кликов сможет определить, куда пойти 30 мая, чтобы выбрать своего кандидата в депутаты от партии «Единая Россия». После того, как вы укажете место регистрации, на экране появится адрес вашего участка для голосования, а также информация о том, как оно будет организовано.

Отметим, что в 2021 году процедура предварительного голосования проходит при активном участии жителей края. Так, за 4 для электронного голосования на сайте PG.ER.RU проголосовали 38962 жителя Алтайского края, что составляет 2,16% от общего числа избирателей.

  • Новости партий
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость