Предварительное голосование «Единой России» пройдет максимально открыто и конкурентно

Партия запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней

Модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели — голосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком.

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте предварительного голосования. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул Андрей Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг.

Часть регионов смогут провести процедуру также и оффлайн — в основном те, где много избирателей живет на селе без стабильного интернета. Для этого им надо будет направить обращение в федеральный оргкомитет. В таких ситуациях очное голосование пройдет только 30 мая.

«В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил — тот и пойдет ", — сказал Андрей Турчак.

19 сентября помимо депутатов Госдумы нового созыва будут избраны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров.

В Алтайском крае в Единый день голосования, помимо депутатов Госдумы, жителям предстоит избрать депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.

— Каждый желающий, имеющий гражданство, пассивное избирательное право, а также отсутствие судимости и активов за границей, сможет попробовать свои силы. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Как показывает опыт — жители края активно поддерживают партию в ее стремлении произвести отбор кандидатов максимально открыто и легитимно. По итогам предварительного голосования мы сформируем пул будущих кандидатов. В него войдут те, кого поддержат избиратели, — рассказал секретарь Алтайского регионального отделения парти «Единая Россия» Александр Романенко.

Он добавил, что уже сейчас партия в регионе ведет подготовительную работу по формированию команды. В крае запущен кадровый проект «Региональный ПолитСтартап», цель которого — выявить, обучить и поддержать инициативную молодежь, готовую пробовать свои силы в общественно-политической жизни региона.

Добавим, что окончательный список кандидатов будет сформирован на Съезде «Единой России». По словам Андрея Турчака, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.