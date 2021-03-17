Предварительное голосование «Единой России» стартовало на Алтае.

15 марта федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» утвердил состав Алтайского регионального оргкомитета. В партии рассказали, кто вошел в список и как пройдут праймериз.

Председатель оргкомитета, один из основателей партии сенатор Александр Карелин на прошедшем заседании заявил, что задача партийцев в том, чтобы предварительное голосование прошло максимально прозрачно.

«Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого — и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества — все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться ", — сказал он.

Уровень открытости оценили и эксперты, вошедшие в состав краевого оргкомитета. По мнению председателя Алтайского профсоюза работников образования Юрия Абдуллаева, участие общественности и волонтерских организаций в предварительном голосовании и подготовке к выборам — это закономерное продолжение всех процессов, которые происходят в стране.

„Главная цель — повысить доверие общества к выборным процессам, сделать предварительное голосование интересным для людей этапом выборной кампании, который будет способствовать обновлению“, — заявил эксперт.

Объединение на партийной площадке добровольцев, общественников и всех неравнодушных еще раз докажет, что „Единая Россия“ — „это партия, которая чувствует пульс общества“, отметил Абдуллаев.

Секретарь реготделения партии „Единая Россия“ Александр Романенко добавил, что оргкомитету в регионе предстоит следить за тем, чтобы предварительное голосование прошло открыто, конкурентно и легитимно.

„Для партии важно, чтобы процедура прошла максимально открыто и честно. Мы включили в состав организационного комитета волонтеров, общественников, представителей ОНФ, средств массовой информации — людей, имеющих непредвзятый подход для того, чтобы обеспечить прозрачность процедуры праймериз. В среднем около половины составов — также представители общественности“, — подчеркнул Романенко.

Кто вошел в региональный оргкомитет праймериз

Юрий Абдуллаев , председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации , представитель Алтайского Регионального совета сторонников партии,

, председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации представитель Алтайского Регионального совета сторонников партии, Галина Буевич , ректор Алтайского института культуры», член Местного политического совета Барнаульского местного отделения партии,

, ректор Алтайского института культуры», член Местного политического совета Барнаульского местного отделения партии, Иван Гладких , заместитель председателя Молодежного парламента Алтайского края , член Региональной контрольной комиссии Алтайского реготделения партии «Единая Россия»,

, заместитель председателя Молодежного парламента Алтайского края член Региональной контрольной комиссии Алтайского реготделения партии «Единая Россия», Денис Голобородько , руководитель Регионального исполнительного комитета Алтайского реготделения партии «Единая Россия», председатель комитета АКЗС по правовой политике,

, руководитель Регионального исполнительного комитета Алтайского реготделения партии «Единая Россия», председатель комитета АКЗС по правовой политике, Алина Горлова , председатель регионального штаба движения «Волонтеры Победы», член регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»,

, председатель регионального штаба движения «Волонтеры Победы», член регионального штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», Лариса Зорина , председатель Алтайской краевой организации Российского профессионального союза работников культуры,

, председатель Алтайской краевой организации Российского профессионального союза работников культуры, Александра Казанцева , главный редактор ИА «ПолитСибРу-новости»,

, главный редактор ИА «ПолитСибРу-новости», Виктор Красилов , почетный гражданин Алтайского края , председатель Совета Алтайского краевого союза потребительских обществ,

, почетный гражданин Алтайского края председатель Совета Алтайского краевого союза потребительских обществ, Лидия Найданова , заместитель Регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в Алтайском крае,

, заместитель Регионального координатора Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в Алтайском крае, Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае,

, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, Марина Понкрашева , член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае,

, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, Александр Романенко , секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»,

, секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия», Василий Рощупкин , политконсультант регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия»,

, политконсультант регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», Виктория Фатеева , руководитель аппарата Алтайского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»,

, руководитель аппарата Алтайского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского края , председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края.

Когда пройдет предварительное голосование

По словам руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Дениса Голобородько, с 15 марта заработал официальный сайт процедуры, на котором можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках.

«Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей — с 19 апреля по 28 мая. Процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая в режиме онлайн. Итоги будут подведены 1 июня, а окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии, который состоится в середине июня», — подытожил Голобородько.

Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.