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Политика

Премьер-министр Мишустин создал Координационный центр правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об образовании Координационного центра правительства.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

Он нужен для обеспечения «оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций)», а также для реализации приоритетных задач кабинета министров, пишет «Интерфакс».

Организационно-техническое обеспечение деятельности Центра будет осуществлять «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Стратегическое управление и общее руководство берет на себя премьер-министр, руководителем выберут одного из вице-премьеров.

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