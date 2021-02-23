Премьер-министр Мишустин создал Координационный центр правительства РФ

Он нужен для обеспечения «оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций)», а также для реализации приоритетных задач кабинета министров, пишет «Интерфакс».

Организационно-техническое обеспечение деятельности Центра будет осуществлять «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Стратегическое управление и общее руководство берет на себя премьер-министр, руководителем выберут одного из вице-премьеров.