Премьер-министр в алтайском селе: как Дмитрий Медведев побывал в Санниково. Фоторепортаж

Здесь глава кабмина обсудил вопрос развития сельских территорий, ознакомился с тем, как в рамках национальных проектов улучшают качество жизни сельчан, а также пообщался с местными жителями.
Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.
К слову, в поле зрения российского премьера во время визита в Алтайский край помимо развития жизни на селе попали и другие вопросы. В их числе — расширение барнаульского медкластера, решение проблем в Бийске, подключение школ к интернету, развитие санавиации и другие.
Подробнее об этом читайте в нашем сюжете «Дмитрий Медведев в Алтайском крае».