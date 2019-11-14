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Политика

Премьер-министр в алтайском селе: как Дмитрий Медведев побывал в Санниково. Фоторепортаж

Премьер-министр России вместе с членами федерального правительства 12 и 13 ноября побывал в Алтайском крае. Одной из ключевых точек его пребывания на Алтае в рамках двухдневного визита стало село Санниково.

Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Дмитрий Медведев в алтайском селе Санниково.
Анна Зайкова.

Здесь глава кабмина обсудил вопрос развития сельских территорий, ознакомился с тем, как в рамках национальных проектов улучшают качество жизни сельчан, а также пообщался с местными жителями.

Как это было — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.

К слову, в поле зрения российского премьера во время визита в Алтайский край помимо развития жизни на селе попали и другие вопросы. В их числе — расширение барнаульского медкластера, решение проблем в Бийске, подключение школ к интернету, развитие санавиации и другие.

Подробнее об этом читайте в нашем сюжете «Дмитрий Медведев в Алтайском крае».

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