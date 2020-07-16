Премьер Мишустин: пик распространения коронавируса в России пройден

Председатель правительства Михаил Мишустин провел 15 июля заседание координационного совета по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Во вступительном слове он отметил, что пик COVID-19 в стране пройден, прирост заболеваемости в сутки не превышает 1%.

Правда, есть регионы, отметил Мишустин, где заболеваемость растет и расслабляться там рано. К этому числу относится и Алтайский край, где 15 июля был зафиксирован очередной антирекорд по приросту инфицированных — 246 человек.

«В регионы, у которых не хватает собственных сил для борьбы с инфекцией, мы по-прежнему будем направлять бригады врачей для помощи местным медикам, как это было, например, в Дагестане», — отметил Мишустин.

Михаил Мишустин также особо подчеркнул, что в стране продолжится практика массового тестирования граждан на коронавирус. До 1 мая 2021 года продлен срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям.

Премьер-министр поручил ведомствам и губернаторам не ослаблять систему ранней диагностики COVID-19. И поэтому заявил о возобновлении диспансеризации населения, которая была приостановлена в начале пандемии.

Татьяна Голикова. kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова в частности рассказала о том, сколько врачей заняты сегодня в стране на «коронавирусном фронте».