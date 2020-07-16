Премьер Мишустин: пик распространения коронавируса в России пройден

Правда, есть регионы, отметил Мишустин, где заболеваемость растет и расслабляться там рано. К этому числу относится и Алтайский край, где 15 июля был зафиксирован очередной антирекорд по приросту инфицированных — 246 человек.
«В регионы, у которых не хватает собственных сил для борьбы с инфекцией, мы по-прежнему будем направлять бригады врачей для помощи местным медикам, как это было, например, в Дагестане», — отметил Мишустин.
Михаил Мишустин также особо подчеркнул, что в стране продолжится практика массового тестирования граждан на коронавирус. До 1 мая 2021 года продлен срок бесплатного предоставления тест-систем государственным и муниципальным медицинским учреждениям.
Премьер-министр поручил ведомствам и губернаторам не ослаблять систему ранней диагностики COVID-19. И поэтому заявил о возобновлении диспансеризации населения, которая была приостановлена в начале пандемии.
Вице-премьер Татьяна Голикова в частности рассказала о том, сколько врачей заняты сегодня в стране на «коронавирусном фронте».
«В кратчайшие сроки была организована подготовка медицинского персонала. Для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией было подготовлено более 1,4 миллиона медицинских работников. Если в начале апреля медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывали более 40 тыс. врачей, 142 тыс. среднего и 25 тыс. младшего медицинского персонала, то на сегодняшний день это уже совершенно другие цифры: 131 тыс. врачей, 272 тыс. среднего медицинского персонала и почти 63 тыс. младшего медицинского персонала», — цитирует ее сайт правительства.