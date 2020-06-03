Премьер поручил проанализировать практику коронавирусных ограничений

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проанализировать практику применения нормативных правовых актов в сфере борьбы с распространением коронавируса, в том числе указов мэра Москвы.

Такое поручение дано Минюсту России, Минздраву РФ, Роспотребнадзору, которые должны провести такую работу совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом, пишет ТАСС.

По итогам заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса премьер указал обратить особое внимание при анализе правоприменительной практики «на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан».

Доклад о сделанных выводах необходимо будет представить в кабмин до 8 июня.

Минздраву РФ также поручено до 4 июня внести проект постановления правительства РФ, предусматривающий изменение особенностей реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, для возобновления плановой работы медицинских организаций.

Коечный фонд и вторая волна

Совместно с главами регионов министерство должно будет обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста числа заражений этой инфекцией и проработать вопрос о необходимости формирования дополнительного коечного фонда на случай второй волны распространения инфекции, пишет znak.com.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом. www.instagram.com/minzdravalt/

Губернаторам

Губернаторам поручено также дополнительно оценить потребность в необходимых для медиков средствах индивидуальной защиты, имеющихся запасах и при необходимости их пополнения направить соответствующие заявки в Минпромторг.

Минпромторгу России и Минздраву РФ предстоит проанализировать эти заявки и обеспечить своевременные поставки средств индивидуальной защиты в медицинские организации.