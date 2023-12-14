Что Путин сказал о яйцах, росте зарплат и тарифах ЖКХ

Экономическое состояние России
Владимир Путин прокомментировал экономику в РФ:
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рост ВВП к концу 2023 года составит 3,5%; инфляция достигла 7,5%; безработица составляет 2,9%, такого показателя в стране никогда не было.
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Также президент рассказал, что МРОТ повысят с 1 января на 18%, а реальные зарплаты вырастут на 8%.
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Путин отметил, что средняя продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит 74 года.
Развитие новых российских регионов
Президент рассказал о развитии новый российских регионов:
- В федеральном бюджете России предусмотрено более 1 трлн рублей ежегодно на вхождение регионов в экономическую и социальную жизнь России.
- Новые регионы уже оплатили налоги суммой в 170 млрд, по словам Путина это означает, что их экономика восстанавливается.
Выплаты
Владимир Путин задумывается о повышении первоначальных выплат по программе "Земский доктор", для медсотрудников до 2 млн рублей, а для фельдшеров до 1 млн рублей.
В том числе, он заявил, что льготную ипотеку в новых регионах стоит распространить и на вторичное жилье.
Участие российских спортсменов в Олимпиаде
"Спорт - вне политики, призван объединять людей", - прокомментировал глава государства решение МОК о том, чтобы не пускать российских спортсменов на олимпиаду.
Затрагивая предстоящие новогодние праздники, Путин посоветовал, как их отметить: "В Новый год нужно уделить внимание близким, себе. Выставки, театры. И спорт обязательно".
Цены на яйца
Жители регионов обеспокоены подорожанием яиц. Женщина из Краснодара обратилась к президенту, чтобы он повлиял на происходящее. Сам Путин объяснил, что это спровоцировало "хоть и небольшое", но повышение доходов, возрастание спроса на "относительно дешевый" белок. Также он отметил, что на это повлиял "сбой в работе правительства", которые вовремя не открыли импорт и пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.
Глава государства связал отсутствие яиц с дефицитом вакцин от кори, краснухи и паротита. Ведь именно куриное яйцо являются сырьем для изготовления препаратов.
Отечественные самолеты, когда ждать
Президента спросили о ситуации в авиации. Он успокоил всех новостью, что к 2030 году планируется выпустить более 1000 отечественных самолетов. В настоящее время парк перегружен иностранными лайнерами, а российским там места нет.
История России в учебниках
Относительно нового учебника истории, Путин рассказал, что раньше было более 60 разных пособий, в некоторых из них есть исторические искажения. По мнению главы государства, все учебники должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы.
Отечественный автопром
Минпромторг работает над увеличением производства отечественных автомобилей, а также их комплектующих. Ведь ценник на отечественные машины поднялся на 40%, как заявил президент, это связано со сложностями с иностранными комплектующими и уменьшившимся авторынком после ухода европейских брендов.
Ранее мы сообщали, что на пресс-конференции Путин встретился со своим двойником.