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Политика

Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев уходит с должности

Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике, пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев сообщил, что покидает пост. 27 мая у него последний рабочий день.

Правительство Алтайского края, флаг.
Правительство Алтайского края, флаг.
altapress.ru

«Недавно мне исполнилось 60 лет и я решил уйти с государственной службы. Я благодарен Виктору Петровичу Томенко за годы совместной интересной работы», — попрощался Негреев с коллегами и поблагодарил за совместную работу.

Дмитрий Негреев — известный в крае журналист. До работы на посту пресс-секретаря главы региона он трудился в ИД «Алтапресс» (в 1995—2006 годах), затем на протяжении 10 лет был главным редактором информагентства и журнала «Политсибру».

Дмитрий Негреев.
Дмитрий Негреев.
politsib.ru

О том, кто займет должность пресс-секретаря губернатора, пока не сообщается.

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