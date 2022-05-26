Пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев уходит с должности

Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике, пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев сообщил, что покидает пост. 27 мая у него последний рабочий день.

«Недавно мне исполнилось 60 лет и я решил уйти с государственной службы. Я благодарен Виктору Петровичу Томенко за годы совместной интересной работы», — попрощался Негреев с коллегами и поблагодарил за совместную работу.

Дмитрий Негреев — известный в крае журналист. До работы на посту пресс-секретаря главы региона он трудился в ИД «Алтапресс» (в 1995—2006 годах), затем на протяжении 10 лет был главным редактором информагентства и журнала «Политсибру».

Дмитрий Негреев. politsib.ru

О том, кто займет должность пресс-секретаря губернатора, пока не сообщается.