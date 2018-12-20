Пресс-секретарь президента РФ высказался о блоге «Усы Пескова»

Юмора в telegram-канале «Усы Пескова» в последнее время стало меньше, чем раньше — так оценил сатирический блог пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рассказал, что знает и читает творчество анонимных авторов.

«Знаю, читаю, иногда смеюсь», — заявил пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала «Россия 24». Тем не менее Песков пояснил, что сейчас он смеется над шутками авторов уже реже: «чувства юмора стало меньше, раньше было смешно», пишет ura.ru.

Блог «Усы Пескова» анонимные авторы ведут сразу на нескольких площадках. Сатирические комментарии к новостям дня пользуются популярностью у подписчиков.

Так, на telegram-канал «Усы Пескова» подписаны порядка 90 тысяч читателей. Аналогичный аккаунт в социальной сети Twitter, появившийся гораздо раньше, популярнее — его читают 380 тысяч пользователей, сообщает ТАСС.