23 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Пресс-секретарь Шойгу покинула свой пост

Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны.

В соцсети она сообщила, что уволилась в связи с переходом на другую работу, указывает Газета.Ru.

Кто займет должность пресс-секретаря министра обороны, которым недавно был назначен Андрей Белоусов, пока неизвестно.

Ранее президент РФ Владимир Путин уволил многолетнего заместителя Сергея Шойгу.

Глава государства освободил от должности замглавы Минобороны Юрия Садовенко. На протяжении многих лет был заместителем Сергея Шойгу, ранее возглавлявшего военное ведомство.

Указ об увольнении вступил в силу со дня его подписания — 20 мая.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость