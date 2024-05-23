В соцсети она сообщила, что уволилась в связи с переходом на другую работу, указывает Газета.Ru.

Кто займет должность пресс-секретаря министра обороны, которым недавно был назначен Андрей Белоусов, пока неизвестно.

Ранее президент РФ Владимир Путин уволил многолетнего заместителя Сергея Шойгу.

Глава государства освободил от должности замглавы Минобороны Юрия Садовенко. На протяжении многих лет был заместителем Сергея Шойгу, ранее возглавлявшего военное ведомство.

Указ об увольнении вступил в силу со дня его подписания — 20 мая.

Самое важное - в нашем Telegram-канале