Президент Франции объявил о конце эпохи доминирования Запада

«Мы видим конец западной гегемонии в мире, — отметил он. — Обстоятельства меняются». По его словам, «это, в частности, укрепление новых держав». «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — сообщил Макрон.

Президент Франции рассказал, что мировой порядок «переживает беспрецедентный кризис». Мир, по его словам, живет в эпоху «кризиса рыночной экономики» и «огромных потрясений в технологическом и экологическом плане». Он указал на опасности этого развития для Европы. «Европейской цивилизации необходима новая, дальновидная стратегия», — уверен Макрон.

Кроме того, Макрон заявил, что Франции необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией. «Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны, — сказал он.

Французский лидер также отметил, что Россия необходима западному миру для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.