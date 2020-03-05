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Политика

Президент голодающей Венесуэлы призвал женщин рожать «еще и еще»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, пользующийся поддержкой России, но не признаваемый властями 50 стран, призвал женщин «рожать еще и еще», сообщает BBC News.

Николас Мадуро.
Николас Мадуро.
ru.wikipedia.org.

Он сказал многодетной матери: «Благослови вас Бог за то, что вы дали жизнь шести сыновьям и дочерям».

Заявление политика, который подчеркнул, что такое повышение рождаемости будет «благом» для Венесуэлы, транслировалось в национальном телеэфире. Мероприятие было посвящено охране женского здоровья.

По сообщению ЮНЕСКО, в боливарианской республике недоедают по меньшей мере 13% всех детей (данные 2013−2018 годов), пишет «Росбалт».

Затяжной экономический кризис в Венесуэле привел к серьезному дефициту еды, медикаментов, других товаров повседневного спроса.

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