Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев в обращении к народу Казахстана, транслировавшемся в эфире республиканских телеканалов.

При этом Назарбаев заявил, что останется председателем Совбеза Казахстана.

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20.41

Исполнять обязанности президента Казахстана будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил Нурсултан Назарбаев в обращении к народу после объявления о своей отставке, пишет RT.ru.

«По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента», — заявил Назарбаев.

«Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать оставаться главой Совбеза и партии «Нур Отан», — добавил он. В феврале президент Казахстана отправил правительство в отставку.