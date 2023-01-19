Президент Казахстана распустил парламент и назначил внеочередные выборы

Внеочередные выборы мажилиса Токаев назначил на 19 марта.
Также полномочия прекратились у маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Выборы депутатов поручили организовать Центризбиркому.
Соответствующие указы подписаны после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром.
Выборы в верхнюю палату парламента — сенат уже прошли в январе.
Ранее экс-президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора.
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