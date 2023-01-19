19 января
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Политика

Президент Казахстана распустил парламент и назначил внеочередные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента республики и назначил внеочередные выборы депутатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
kremlim.ru

Внеочередные выборы мажилиса Токаев назначил на 19 марта.

Также полномочия прекратились у маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Выборы депутатов поручили организовать Центризбиркому.

Соответствующие указы подписаны после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром.

Выборы в верхнюю палату парламента — сенат уже прошли в январе.

Ранее экс-президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора.

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