Президент Казахстана распустил парламент и назначил внеочередные выборы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента республики и назначил внеочередные выборы депутатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Внеочередные выборы мажилиса Токаев назначил на 19 марта.

Также полномочия прекратились у маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Выборы депутатов поручили организовать Центризбиркому.

Соответствующие указы подписаны после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром.

Выборы в верхнюю палату парламента — сенат уже прошли в январе.

Ранее экс-президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева лишили статуса почетного сенатора.